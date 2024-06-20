Кто виноват в массовой вспышке ботулизма в регионах России

Вспышка массового заболевания ботулизмом добралась и до Нижегородской области. Сразу 17 человек были госпитализированы с симптомами опасного заболевания, некоторых пациентов пришлось подключить к системе ИВЛ.
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