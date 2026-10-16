Экономист Михаил Беляев предложил заменить возможный отдельный отцовский капитал на семейный. Это предложение связано с экономией бюджета.
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