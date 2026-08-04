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Контрафронт

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Эквадор: власти направили в Кито тысячи сотрудников службы безопасности по состоянию на вечерние...

Эквадор: власти направили в Кито тысячи сотрудников службы безопасности по состоянию на вечерние часы по местному времени для проведения операции по усилению безопасности, особенно против возможных преступных действий.

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