В США назвали болевую точку Трампа в торговой войне с Китаем

REUTERS/Nathan Howard Решение американского президента Дональда Трампа приостановить масштабные пошлины против международных торговых партнеров показало китайскому лидеру Си Цзиньпину болевую точку главы Белого дома, сообщает газета The New York Times.
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