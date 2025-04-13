ХАМАС готов освободить больше заложников из Газы – Al Arabiya

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило о готовности освободить большее число израильских заложников из сектора Газа, чем обсуждается на этом этапе, сообщил телеканал со ссылкой на свои источники.
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