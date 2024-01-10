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В Новосибирске мигрант получил 5 лет за поджог иномарок на 120 млн рублей

В Новосибирске мигрант получил 5 лет за поджог иномарок на 120 млн рублей

В Заельцовском районе суд вынес приговор по уголовному делу о повреждении чужого имущества.В Заельцовском районном суде Новосибирска мигранта осудили за повреждение иномарок на сумму свыше 120 млн рублей.

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