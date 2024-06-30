Ирина Булгак: ´Цифры надо чувствовать´.

На вопрос о том, какой из двух профессиональных праздников - День химика или День экономиста - она считает более своим, ведущий экономист отдела экономического планирования экономического управления Ирина БУЛГАК отвечает: ´Оба мои.
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