Посол ОАЭ указал на важность укрепления партнерства

На приеме по случаю празднования 53-го Национального дня Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который прошел 28 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер, указали на важность дальнейшего укрепления партнерства государства с Российской Федерацией.
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