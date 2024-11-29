Посол ОАЭ указал на важность укрепления партнерства

На приеме по случаю празднования 53-го Национального дня Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который прошел 28 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер, указали на важность дальнейшего укрепления партнерства государства с Российской Федерацией.