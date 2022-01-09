Политика как она есть

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Молдавский гастарбайтер Евгений Дога написал письмо «на деревню Байдену» с просьбой наказать Россию

Молдавский гастарбайтер Евгений Дога написал письмо «на деревню Байдену» с просьбой наказать Россию

  Академик-композитор Евгений Дога обратился с письмом к президенту США Джо Байдену, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю, прося воспрепятствовать попыткам России остановить расширение НАТО на восток.

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