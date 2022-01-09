Молдавский гастарбайтер Евгений Дога написал письмо «на деревню Байдену» с просьбой наказать Россию

Политика как она есть

Академик-композитор Евгений Дога обратился с письмом к президенту США Джо Байдену, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю, прося воспрепятствовать попыткам России остановить расширение НАТО на восток.