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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«НБА отвратительна, просмотров мало. Они ждут Кавая». Патрик Беверли рассказал о переписке с Каваем Ленардом

Бывший игрок НБА выступает в Израиле за «Хапоэль Тель-Авив», звездный форвард «Клипперс» пропускает начало сезона из-за травмы колена.

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