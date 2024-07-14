Твоё лицо, когда ты 2000 лет пролежал в канализации

﻿﻿Помните большую мраморную статую Гермеса, найденную в канализации древнеримского города Гераклея Синтика на юго-западе Болгарии? В конце концов археологи завершили раскопки статуи, которая находилась внутри канализации, обращенной к стене, и была засыпана землей.