Твоё лицо, когда ты 2000 лет пролежал в канализации

Помните большую мраморную статую Гермеса, найденную в канализации древнеримского города Гераклея Синтика на юго-западе Болгарии? В конце концов археологи завершили раскопки статуи, которая находилась внутри канализации, обращенной к стене, и была засыпана землей.
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