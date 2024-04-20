Дерматолог Варенова рассказала, как ухаживать за кожей весной

Нижегородок призвали начать использовать солнцезащитные средства для кожи в апреле. Об этом сообщил главред издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на нижегородского дерматолога Татьяну Варенову.
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