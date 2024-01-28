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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Suda51 объяснил, почему герой No More Heroes 3 носит шейный корсет в начале игры Учитыв...

Suda51 объяснил, почему герой No More Heroes 3 носит шейный корсет в начале игры Учитыв...

Suda51 объяснил, почему герой No More Heroes 3 носит шейный корсет в начале игрыУчитывая безумие, бушующее в образах No More Heroes 3, никто не задавался вопросом, почему Трэвис Тачдаун носил ортопедический воротник в начале кампании, перед тем как превратиться в профессионального киллера, которого мы так хорошо знаем.

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