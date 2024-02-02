Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Первые экземпляры схемы можно будет найти пока что на 11 станциях метро 2 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил о том, что в настоящее время в Москве разработана развитая сеть трамваев, ежедневно работают 35 маршрутов, а недавно была создана официальная схема всей трамвайной сети.