Взял УФ-фонарик и пошёл в магазин за сливочным маслом: Показываю, как с его помощью отличить настоящее (просветил 10 марок)

Просто посветив фонариком, можно увидеть любопытные вещи — то, что обычно не заметно глазу. Что первое вам придёт на ум, когда спросят о возможностях УФ-лучей? Самое простое — проверка банкнот на подлинность.
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