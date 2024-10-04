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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Российские банки начали вводить новые комиссии для застройщиков

Российские банки начали вводить новые комиссии для застройщиков

Это нужно, чтобы процентная ставка для заемщика не превышала предельную стоимость кредита Банки начали взимать комиссию с застройщиков при оформлении ипотеки по рыночным ставкам, сообщил ТАСС Ильдар Хусаинов, директор компании "Этажи".

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