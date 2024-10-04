Российские банки начали вводить новые комиссии для застройщиков

Это нужно, чтобы процентная ставка для заемщика не превышала предельную стоимость кредита Банки начали взимать комиссию с застройщиков при оформлении ипотеки по рыночным ставкам, сообщил ТАСС Ильдар Хусаинов, директор компании "Этажи".