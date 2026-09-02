МВД в Донецке сообщило о нахождении 15-летнего подростка

В Донецке обнаружен 15-летний подросток, пропавший 31 августа. Он вышел в магазин и не вернулся. В поисках участвовал Ворошиловский отдел полиции.
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