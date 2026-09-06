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Лула будет защищать платежную систему Pix в тарифном споре с США

Лула будет защищать платежную систему Pix в тарифном споре с США

Вопрос о платежной системе Pix поднимет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на возможной встрече с Дональдом Трампом в сентябре на полях Генассамблеи ООН, сообщил глава государства 5 сентября на политическом мероприятии в Сан-Жозе-ду-Риу-Прету.

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