Лула будет защищать платежную систему Pix в тарифном споре с США

Вопрос о платежной системе Pix поднимет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на возможной встрече с Дональдом Трампом в сентябре на полях Генассамблеи ООН, сообщил глава государства 5 сентября на политическом мероприятии в Сан-Жозе-ду-Риу-Прету.