У криптоинвесторов нет жадности на новых максимумах года Bitcoin

Индекс Crypto Fear & Greed Index остался вчера на прежних уровнях в 70 пунктов. Индикатор измеряет жадность и страх инвесторов по шкале от 0 до 100, используя рыночные данные, показания блокчейна и соцсетей.
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