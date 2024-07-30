ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    В огороде бузина, а в Краснодаре дядька... борзописцы хреновы.Границы на замке:...
  • Eduard
    Сетка,вот что от дронов помогает!Дрон запутался в ...
  • Татьяна Кибишева
    Умных к умным, а дебилов к дебилам в Госдуме!Мигрантам могут з...

Часть пассажиров поезда, потерпевшего крушение, уже отправлена: вернут деньги за билеты и начислят бонусы

Часть пассажиров поезда, потерпевшего крушение, уже отправлена: вернут деньги за билеты и начислят бонусы

Десять вагонов с пассажирами отправлены со станции Гремячая. Продолжили поездку 311 человек. Состав проследовал по маршруту, который в связи с крушением пришлось изменить, и вышел на основной путь на станции Куберле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх