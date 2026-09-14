БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Александр Храмчихин: Армия Ким Чен Ына — стратегический союзник России, которого панически боятся на Западе

Александр Храмчихин: Армия Ким Чен Ына — стратегический союзник России, которого панически боятся на Западе

Северная Корея способна помочь Европе капитулировать и тем изменить ход истории Александр Храмчихин Фото: ТАСС Для крупной страны или группы стран, как показывает практика, наличие как бы не очень большого, но смелого и боеспособного союзника может быть чрезвычайно полезным.

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Андрей Павлов

"...нанесет в ответ полномасштабный ядерный удар по Великобритании и Франции." Смешно. Там же самое лучшее у многих высших чиновников и хозяев капиталистической России, олигархов. Так что никаких ядерных ударов.