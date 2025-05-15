Госсекретарь США Рубио заявил, что конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем

Он будет разрешен посредством дипломатии, уверен глава ГосдепаГоссекретарь США Марко Рубио после прибытия в Анталью на неформальную встречу глав МИД стран НАТО высказал мнение, что конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем.
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