Госсекретарь США Рубио заявил, что конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем

Он будет разрешен посредством дипломатии, уверен глава ГосдепаГоссекретарь США Марко Рубио после прибытия в Анталью на неформальную встречу глав МИД стран НАТО высказал мнение, что конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем.