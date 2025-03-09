Глава РФПИ Дмитриев уличил разведку ФРГ в желании продолжать конфликт на Украине

Глава немецкой разведки (BND) Бруно Каль намерен затягивать конфликт на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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