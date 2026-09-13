Президент Болгарии выступила за переговоры по Украине

Президент Болгарии Илияна Йотова выступила за переговоры по Украине. «Болгарии нужно сделать всё возможное, чтобы включиться в тот хор, который в последнее время всё чаще говорит о мире через переговоры», — заявила Йотова в интервью телеканалу NOVA.