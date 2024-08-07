Лебедев: удар нанесен в Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ для F-16

Удар нанесен в Хмельницкой области Украины в районе военного аэродрома, который украинские Вооруженные силы пытаются восстанавливать для размещения американских истребителей F-16, а также по складам с тяжелой техникой и артиллерией.
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