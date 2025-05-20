Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков заявил, что школы России должны самостоятельно решать вопрос о необходимости переводных экзаменов.
Школы России могут самостоятельно решать вопрос о переводных экзаменах
Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Нет! В государственных школах должны быть единые стандарты, программы и учебники! Анархия в школах в виде демократии уже всех задолбала. Развелось столько разных авторов, которые прописные истины расписали так, что взрослый человек не сразу поймёт что они написали в своих учебниках. А что касается правил и заданий это вообще полный идиотизм!
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