Школы России могут самостоятельно решать вопрос о переводных экзаменах

ТН

Татьяна Новикова

Нет! В государственных школах должны быть единые стандарты, программы и учебники! Анархия в школах в виде демократии уже всех задолбала. Развелось столько разных авторов, которые прописные истины расписали так, что взрослый человек не сразу поймёт что они написали в своих учебниках. А что касается правил и заданий это вообще полный идиотизм!