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МЕДИА ТОК

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В Новосибирской области нового замдиректора магазина осудили за хищение более 70 тысяч рублей

В Новосибирской области нового замдиректора магазина осудили за хищение более 70 тысяч рублей

19-летняя девушка устроилась в торговую точку одной из крупных сетей и совершила преступление в первый месяц работы на своей должности.

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