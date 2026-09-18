В Новосибирской области нового замдиректора магазина осудили за хищение более 70 тысяч рублей

19-летняя девушка устроилась в торговую точку одной из крупных сетей и совершила преступление в первый месяц работы на своей должности.
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