Многие, вспоминая СССР говорят про то время, как однотипное и простое. Но, если заводить речь о личной женской гигиене в СССР, то тут не все так просто.
Вся правда о женской гигиене Советского Союза
Комментарии
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Владимир Аверков
автор начитался солжа?...красивые были женщины,настоящие,чистенькие и душой и телом....а не сегодняшние вешалки или бройлеры,больные насквозь с клеймами скотскими...
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1 час.
Хамдан Джабер
Кто эту хрень написал?
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1 час.
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