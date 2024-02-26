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Вся правда о женской гигиене Советского Союза

Вся правда о женской гигиене Советского Союза

Многие, вспоминая СССР говорят про то время, как однотипное и простое. Но, если заводить речь о личной женской гигиене в СССР, то тут не все так просто.

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Комментарии
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Владимир Аверков
автор начитался солжа?...красивые были женщины,настоящие,чистенькие и душой и телом....а не сегодняшние вешалки или бройлеры,больные насквозь с клеймами скотскими...
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Хамдан Джабер
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