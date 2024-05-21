Кино: Старшая дочь Миллы Йовович затмевает звёздную маму: Как выглядит 16-летняя Эвер Андерсон и чем успела прославиться

Милла Йовович начинала модельную карьеру в 9-летнем возрасте, а в 13 впервые снялась в кино. Она добилась оглушительного успеха, а теперь у актрисы появилась явная конкурентка, причём похожая на неё, как две капли воды.
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