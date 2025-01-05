Жители Тазовского района отправили на СВО медикаменты, квадрокоптер и генератор

Бойцы специальной военной операции поблагодарили жителей Тазовского района за гуманитарную помощь. Все отправленное тазовчанами на фронт уже доставили, сообщил ямальский военнослужащий, пожелавший остаться неизвестным.
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