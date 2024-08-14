Начало Успенского поста 14 августа: что можно делать, а от чего придется отказаться Алёна ЮрьеваС 14 по 27 августа православные христиане ежегодно соблюдают Успенский пост, который предшествует одному из главных церковных праздников — Успению Пресвятой Богородицы.