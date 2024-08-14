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Начало Успенского поста 14 августа: что можно делать, а от чего придется отказаться

Начало Успенского поста 14 августа: что можно делать, а от чего придется отказаться

Начало Успенского поста 14 августа: что можно делать, а от чего придется отказаться Алёна ЮрьеваС 14 по 27 августа православные христиане ежегодно соблюдают Успенский пост, который предшествует одному из главных церковных праздников — Успению Пресвятой Богородицы.

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