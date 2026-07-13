Армянский коньяк, водка Царская и тысячи «фунфыриков». Под Екатеринбургом МВД изъяло партию контрафакта

В гаражных массивах Первоуральска, что в 40 км от столицы Среднего Урала, сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупционным проявлениям ГУ МВД по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации выявлена и пресечена противоправная деятельность группы, подозреваемой в незаконном обороте немаркированной алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции на общую сумму порядка двух миллионов рублей.