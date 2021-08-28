Россиянин Яремчук завоевал золото на Паралимпиаде в беге на 1 500 метров

Спорт Легкоатлет преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. 26-летний российский спортсмен Александр Яремчук стал паралимпийским чемпионом.
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