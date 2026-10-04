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Регионы России

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В «Ахмате» оценили результативность Лечи Садулаева в матчах сборной России

В «Ахмате» оценили результативность Лечи Садулаева в матчах сборной России

Газзаев отметил, что клуб внимательно следит за всеми игроками, вызываемыми в сборные, и выражает большую радость по поводу успехов Садулаева.

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