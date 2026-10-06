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Царьград

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Подрядчики предлагают повторную заливку стяжки по завышенной цене

Подрядчики предлагают повторную заливку стяжки по завышенной цене

Подрядчики иногда снижают качество стяжек, чтобы сэкономить, что приводит к проблемам с покрытием. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется проверить подготовку и документировать процесс.

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