Ignio.com Дева. Еженедельный автомобильный гороскоп за 9 - 15 июня

В будние дни не исключены пробки. А в выходные лучше без лишней нужды за руль вообще не садиться. Но, если уж придется, убедитесь в исправности тормозов, в том числе ручника, и избегайте резких торможений.
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