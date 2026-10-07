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Регионы России

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BRICS Pay начнёт тестирование корпоративных расчетов без посредников во второй половине 2027 года

BRICS Pay начнёт тестирование корпоративных расчетов без посредников во второй половине 2027 года

Международная межбанковская система BRICS Pay приступит к тестированию транскорпоративных расчетов без длинной цепочки банков-посредников во второй половине 2027 года.

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