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Кеннеди-младший будет в бюллетенях штатов, в которых решил отозвать кандидатуру

Кеннеди-младший будет в бюллетенях штатов, в которых решил отозвать кандидатуру

Фамилия Роберта Кеннеди — младшего останется в избирательных списках штатов Висконсин и Мичиган вопреки решению политика снять свою кандидатуру в колеблющихся штатах и поддержать на выборах кандидата от Республиканской партии и экс-президента США Дональда Трампа.

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