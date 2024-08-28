Кеннеди-младший будет в бюллетенях штатов, в которых решил отозвать кандидатуру

Политика как она есть

Фамилия Роберта Кеннеди — младшего останется в избирательных списках штатов Висконсин и Мичиган вопреки решению политика снять свою кандидатуру в колеблющихся штатах и поддержать на выборах кандидата от Республиканской партии и экс-президента США Дональда Трампа.