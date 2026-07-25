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Долги, угрозы опеки и минус 85 кг: через что прошла Ольга Картункова ради сцены и личного счастья

На сцене Ольга Картункова — напористая, громкая и бескомпромиссная. Но за этим образом скрываются годы упрёков от близких, обвинения в том, что она губит собственных детей, и долгий путь вопреки обстоятельствам.

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