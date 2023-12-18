Депутат Журавлев: новое контрнаступление ВСУ не даст никаких результатов

Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году, написало издание Die Welt со ссылкой на мнение немецкого эксперта в области безопасности и советника по политическим вопросам Нико Ланге.
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