CNN: Дмитриев и Уиткофф могут провести переговоры в Вашингтоне на неделе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может посетить Вашингтон на этой неделе для встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.
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