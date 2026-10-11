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Папе римскому Льву XIV сделают операцию на легком 12 октября

Папе римскому Льву XIV сделают операцию на легком 12 октября

ВАТИКАН, 11 октября, ФедералПресс. Папа римский Лев XIV объявил о предстоящей хирургической операции на легком.

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