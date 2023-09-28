Тренер Гаджиев: вопрос с переходом России в Азию не закрыт

Знаменитый российский тренер Гаджи Гаджиев, сейчас являющийся президентом выступающего в Первой лиге махачкалинского "Динамо", считает, что, несмотря на решение УЕФА допустить к международным соревнованиям юношеские сборные России по футболу, вопрос о переходе Российского футбольного союза в конфедерацию Азии еще не закрыт.