ZTE выпускает новый смартфон Changxing 60 с интересными характеристиками и ценой от $125

Компания ZTE выпустила недорогой смартфон Changxing 60 с интересным набором характеристик. Новинка поставляется с Android-интерфейсом под кнопочную звонилку, оснащается неплохим для своей цены объёмом памяти и современным разъёмом USB Type-C, а также поддерживает сети 5G.