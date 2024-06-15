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Жена новосибирского актёра Прилучного ответила на колкости его бывшей

Жена новосибирского актёра Прилучного ответила на колкости его бывшей

Зепюр Брутян резко осекла бывшую жену Павла Прилучного Агату Муцениеце.Несмотря на то, что новосибирский актёр Павел Прилучный развёлся с бывшей женой ещё в 2020-м году, Агата Муцениеце до сих пор тщательно следит за жизнью бывшего супруга.

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