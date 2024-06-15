Жена новосибирского актёра Прилучного ответила на колкости его бывшей

Зепюр Брутян резко осекла бывшую жену Павла Прилучного Агату Муцениеце.Несмотря на то, что новосибирский актёр Павел Прилучный развёлся с бывшей женой ещё в 2020-м году, Агата Муцениеце до сих пор тщательно следит за жизнью бывшего супруга.
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