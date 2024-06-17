Экс-чиновник Пентагона осудил Шольца за положительную характеристику Байдена

Канцлер Германии Олаф Шольц повел себя неуместно, когда высказал одобрение действиям американского президента Джо Байдена, назвав его «одним из самых опытных политиков в мире» в ходе саммита «Большой семерки» (G7) в Италии.
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