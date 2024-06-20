Эксперт Кукла: чтобы построить автомост из России в КНДР нужно согласование КНР

Проект строительства автомобильного моста через реку Туманная из России в КНДР требует согласования с Китаем, об этом проинформировала профессор кафедры корееведения Восточного института ДВФУ Марина Кукла.
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