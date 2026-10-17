К счастью, в мире хватает смельчаков, полных решимости воплощать самые креативные идеи. Окружающим остается лишь восхищаться и молча завидовать: ведь сотворить нечто подобное под силу каждому! Мы собрали подборку доказательств, что самые безумные идеи достойны реализации.