К счастью, в мире хватает смельчаков, полных решимости воплощать самые креативные идеи. Окружающим остается лишь восхищаться и молча завидовать: ведь сотворить нечто подобное под силу каждому! Мы собрали подборку доказательств, что самые безумные идеи достойны реализации.
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