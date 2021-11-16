Инфекционист назвал «самый плохой» для человечества сценарий развития COVID-19

Юрий Волков

Это закономерности развития патосистемы:(патоген-переносчик(если есть)-хозяин. Супер агрессивный патоген, убивая хозяина, подрывает свою базу, сверхчувствительный хозяин погибая даже от слабого патогена, избавляет популяцию от гена сверхчувствительности. Идёт взаимное приспособление патогена и хозяина, устанавливается гомеостаз.