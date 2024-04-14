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Петербургский дневник

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С 15 апреля будет ограничено движение в тоннеле дамбы

С 15 апреля будет ограничено движение в тоннеле дамбы

По внутреннему кольцу Пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений сообщает об ограничении движения транспорта в тоннеле дамбы с 15 по 19 апреля в транспортном отсеке Невской стороны в связи с ремонтно-восстановительными работами.

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